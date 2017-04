PÉKIN, Chine — Pékin est prêt à collaborer avec Washington pour mettre fin au programme nord-coréen d’armes nucléaires, mais la Chine souhaite une résolution pacifique à un conflit qui ne cesse de s’envenimer, a expliqué le président chinois Xi Jinping à son homologue américain Donald Trump lors d’une conversation téléphonique mercredi.

M. Xi a fait ces commentaires après que M. Trump eut lancé sur Twitter que la Chine devrait faire davantage pour régler un problème qui inquiète de plus en plus Washington, faute de quoi les États-Unis s’en occuperont seuls.

La Chine a lancé cet appel au calme au moment où les tensions dans la région sont avivées par l’envoi d’un porte-avions américain et par le déploiement de milliers de soldats américains et sud-coréens, de chars et d’autres armes dans le cadre des plus imposantes manoeuvres militaires jamais organisées.

M. Xi a dit à M. Trump, pendant leur conversation téléphonique, que la Chine est prête à continuer à collaborer avec les États-Unis au sujet de la dénucléarisation, selon un bref compte-rendu de la discussion dévoilé par le ministère chinois des Affaires étrangères.

Les deux leaders se sont entretenus après que M. Trump eut déclaré qu’une «flotte» incluant le porte-avions USS Carl Vinson se dirigeait vers les eaux de la péninsule coréenne. Ils s’étaient rencontrés pour la première fois la semaine dernière, en Floride.

Pékin craint qu’une éventuelle implosion du régime nord-coréen ne déstabilise toute la région, n’envoie des dizaines de milliers de réfugiés vers son territoire et ne mène à un régime favorable aux États-Unis à Pyongyang.