MADRID — Trois migrants, dont une fillette de dix ans, se sont noyés dans la Méditerranée en tentant de rejoindre l’Europe, ont indiqué mercredi des secouristes espagnols.

Une porte-parole de la marine espagnole a dit que 30 autres migrants ont été secourus après que leur embarcation eut chaviré mardi après-midi.

Un homme et une femme ont aussi perdu la vie, mais on ne sait pas si des liens existaient entre les trois victimes.

Vingt-neuf survivants ont été transférés vers le port d’Almeria, tandis qu’une femme enceinte a été évacuée vers un hôpital de la même ville.

La marine espagnole avait été informée par une organisation caritative marocaine que l’embarcation venait d’appareiller près de la ville de Nador, dans le nord du pays.

On ne sait rien de la nationalité des migrants.

Ailleurs, la police roumaine a intercepté 34 Pakistanais et Syriens, dont des enfants, qui étaient entrés illégalement dans le sud-ouest du pays dans l’espoir de rejoindre l’Europe de l’Ouest. Dans le sud-est de l’Italie, des automobilistes ont aperçu environ 70 migrants irakiens et afghans qui marchaient le long d’une route près de la côte, dans la région des Pouilles, après avoir apparemment touché terre. La police est intervenue et les migrants ont été conduits vers un centre d’accueil.