La NASA a dévoilé mercredi les plus récentes photos de la Terre, la nuit.

L’agence américaine d’aéronautique et de l’espace n’avait pas publié d’images semblables depuis 2012.

Les images de la Terre, la nuit, ne servent pas seulement à émerveiller ceux qui les regardent: elles permettent entre autres aux scientifiques d’étudier l’utilisation de l’énergie et de s’attaquer aux problèmes de la réponse aux catastrophes naturelles, affirme la NASA.

«Grâce au VIIRS [l’instrument utilisé par le satellite dans la captation des images], nous pouvons maintenant surveiller des changements de courte durée causés par des perturbations dans l’acheminement de l’électricité, qui peuvent être causés par des conflits, des tempêtes, des tremblements de terre, etc, a précisé Miguel Román, scientifique au Goddard Space Flight Center de la NASA, dans un communiqué. Nous pouvons surveiller les modifications cycliques causées par l’activité humaine, comme les lumières utilisées pour les fêtes et les migrations saisonnières». Ces images permettent en outre de surveiller l’urbanisation, les migrations, les changements économiques et l’électrification.

Crédits photos: NASA Earth Observatory image by Joshua Stevens, using Suomi NPP VIIRS data from Miguel Román, NASA’s Goddard Space Flight Center