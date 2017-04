KUALA LUMPUR, Malaisie — Menottes aux poings, les deux femmes accusées d’avoir assassiné Kim Jong-nam à l’aéroport international de Kuala Lumpur le 13 février se sont présentées devant la justice indonésienne jeudi.

Leurs avocats ont immédiatement reproché à la police de ne pas leur avoir encore remis les images captées par les caméras de surveillance et d’autres documents essentiels à l’organisation de leur défense.

L’Indonésienne Siti Aisyah et la Vietnamienne Doan Thi Huong sont accusées d’avoir appliqué un puissant agent neurotoxique sur le visage du demi-frère du dictateur nord-coréen, causant sa mort. Les deux femmes prétendent avoir été bernées et qu’on leur a dit qu’elles participaient à une blague pour une émission de télévision.

Quatre suspects nord-coréens ont fui le pays le jour du meurtre, selon la police indonésienne. Trois autres qui se terraient dans l’ambassade nord-coréenne ont pu rentrer chez eux le mois dernier, quand Kuala Lumpur et Pyongyang se sont entendus pour faire baisser la pression.

La police prétend qu’elle avait interrogé ces trois suspects et qu’elle n’avait aucune raison de les retenir, mais une des avocates affirme que l’un d’eux — Ri Ji U — était crucial à sa défense, puisqu’il aurait recruté Aisyah en janvier pour participer à cette fausse émission télévisée de caméras cachées.

Gooi Soon Seng dit que ce suspect, surnommé «James», a demandé à sa cliente d’appliquer de l’huile ou de la sauce «du front vers le bas» sur le visage de plusieurs victimes, et que «James» a filmé chaque «blague» avec son téléphone portable. Aisyah aurait reçu 100 $ US ou 200 $ US pour chaque blague, et elle espérait utiliser cet argent pour quitter son emploi d’escorte.

«James» aurait également présenté Aisyah à Hong Song-hac, un autre des quatre suspects qui sont partis le jour du meurtre. Hong aurait prétendu être Chang, un Chinois qui réalisait des émissions de blagues pour le marché chinois. Hong aurait demandé à Aisyah d’effectuer plusieurs blagues à l’aéroport de Kuala Lumpur quelques jours avant que Kim ne soit attaqué.

Le jour de l’assassinat, Hong aurait rencontré Aisyah, lui aurait identifié Kim dans la foule et lui aurait appliqué l’agent neurotoxique sur les mains.

La prochaine audience des deux femmes aura lieu le 30 mai. Elles sont passibles de la peine de mort si elles sont reconnues coupables.