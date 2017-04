WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — Des centaines de personnes ont été évacuées jeudi de certaines régions côtières de la Nouvelle-Zélande, quand la deuxième tempête depuis une semaine a touché terre près de la ville de Whakatane, sur l’île du Nord.

Les résidants de la plus grande ville du pays, Auckland, ont toutefois poussé un soupir de soulagement quand ils ont été épargnés par les restes du cyclone Cook, qui sont passés plus à l’est. On craignait précédemment que la tempête ne puisse frapper la ville.

Des responsables de la défense civile ont annoncé que 250 résidences côtières ont été évacuées dans la ville d’Ohope, tandis que des milliers d’autres personnes sont parties de leur plein gré.

Les autorités avaient précédemment conseillé aux résidants de la péninsule de Coromandel d’évacuer, par crainte de vagues importantes.

Le transporteur aérien Air New Zealand a suspendu ses vols au départ de l’aéroport de Tauranga, et d’autres vols à travers le pays ont été annulés ou retardés. L’armée a dit que 500 soldats sont prêts à être déployés. La tempête a provoqué des centaines de pannes de courant à Whakatane et Tauranga.

Une responsable a prévenu que la nouvelle tempête est «extrêmement sérieuse» et des avertissements météorologiques ont été lancés à travers le pays.

La tempête devrait atteindre la capitale, Wellington, vendredi, après avoir perdu une partie de sa puissance. Les autorités météorologiques attendent des vents de 150 kilomètres/heure, des vagues de plus de cinq mètres, dix centimètres de pluie et des inondations en plusieurs endroits déjà inondés la semaine dernière.