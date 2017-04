BEYROUTH — Des dizaines de milliers de personnes seront évacuées de villes syriennes assiégées au cours des prochaines heures.

Environ 5000 résidants des villes majoritairement chiites de Foua et de Kfraya, dans le nord du pays, ont pris place à bord de 75 autocars vendredi pour se rendre à la ville voisine d’Alep. Ces deux villes sont essentiellement restées fidèles au régime de Bachar el-Assad, pendant que la province d’Idlib environnante passait dans le camp des rebelles.

Quelque 3000 autres personnes devaient être évacuées de Foua et de Kfraya avant la fin de la journée de vendredi.

Près de la capitale, Damas, environ 60 autocars transportant 2350 insurgées et leurs familles sont partis de deux villes contrôlées par l’opposition pour se rendre à Idlib, selon ce que rapportent l’Observatoire syrien des droits de la personne, à Londres, et la presse syrienne officielle.

Madaya et Zabadani ne sont que les plus récentes villes voisines de Damas à repasser entre les mains du régime. Elles étaient assiégées par les forces gouvernementales depuis près de deux ans, contraignant les résidants à chasser des rongeurs et à faire bouillir de l’herbe pour résister à la faim pendant les longs mois d’hiver. Des photos d’enfants émaciés avaient choqué le monde et conféré une nouvelle urgence aux missions humanitaires de l’ONU en Syrie.

Les Nations unies ne sont toutefois pas impliquées dans ces évacuations et les détracteurs de l’entente y voient une réorganisation forcée de la population du pays. Les résidants de Madaya qui ont choisi de rester ont été contraints de jurer allégeance au président Assad. Les conscrits réfractaires, les transfuges militaires et les réservistes rappelés auront entre six et douze mois pour se rapporter à l’armée ou pour demander une exemption. La plupart des 40 000 habitants de la ville devraient accepter ces conditions.

Des offres similaires ont précédemment été formulées dans d’autres villes, notamment Alep et Homs.

Zabadani, en revanche, sera complètement vidée. On n’y retrouve plus qu’environ 160 personnes, tous des rebelles ou des employés médicaux, qui seront évacuées.

Au fil des mois, des dizaines de milliers de personnes ont été transférées vers les provinces rebelles d’Idlib et d’Alep, où elles craignent d’être rassemblées en vue d’une dernière offensive gouvernementale.

Les évacuations ont été négociées en mars par le Qatar, au nom des rebelles, et l’Iran, au nom du régime syrien.