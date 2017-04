ABIDJAN, Côte d’Ivoire — La justice ivoirienne a imposé vendredi des peines pouvant atteindre 20 ans de prison relativement la mort de quatre étrangers qui avaient été enlevés à l’hôtel Novotel d’Abidjan, en 2011.

Cet hôtel du centre-ville était très prisé des étrangers, notamment des journalistes qui couvraient la crise qui secouait le pays alors que le président Laurent Gbagbo refusait de céder le pouvoir après sa défaite électorale.

Des témoins affirment que des hommes armés loyaux à Gbagbo ont attaqué l’hôtel le 4 avril 2011. Quatre étrangers avaient été kidnappés: le gérant français de l’hôtel, un autre Français, et deux hommes d’affaires originaires de Malaisie et du Bénin. Une victime a plus tard été retrouvée tuée d’une balle dans la tête, et les autres n’ont jamais été revues.

Un accusé, Osée Logué, a écopé d’une peine de 20 ans de prison, et trois autres hommes ont été envoyés derrière les barreaux pour 18 ans. Les autres ont reçu des sentences de 10 ans et six mois d’emprisonnement.

Gbagbo a été capturé peu après l’attaque, ce qui a permis à Alassane Ouattara de prendre le pouvoir. Gbagbo est maintenant accusé de crimes de guerre à La Haye, aux Pays-Bas.