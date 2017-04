ROME — Environ 8300 migrants entassés à bord de rafiots ont été secourus dans la Méditerranée pendant le week-end pascal.

Une porte-parole de l’agence onusienne des réfugiés, Carlotta Sami, a indiqué lundi sur Twitter que les «secouristes ont travaillé sans relâche» vendredi, samedi et dimanche pour venir en aide aux réfugiés.

Huit personnes sont mortes, dont une femme enceinte.

Les passeurs profitent d’une mer calme pour lancer plusieurs navires. Les migrants qui sont secourus sont transférés à bord de navires qui les conduisent vers le sud de l’Italie. La plupart des réfugiés espèrent obtenir l’asile, mais ceux qui arrivent pour des raisons purement économiques risquent d’être déçus.

Plus de 1400 personnes ont été secourues par Frontex, l’agence européenne de surveillance des côtes et des frontières. L’agence a dit avoir participé à 13 autres opérations de recherche et de sauvetage pendant la fin de semaine de Pâques.

Des organisations humanitaires privées ont aussi participé à plusieurs opérations, sous la coordination de la garde côtière italienne.