VARNER, Ark. — L’État de l’Arkansas tente de procéder à l’exécution d’un premier condamné sur huit détenus dans les couloirs de la mort, alors que des décisions des tribunaux ont bloqué les plans des autorités.

Les intentions de l’Arkansas, si elles se concrétisent, entraîneraient le plus grand nombre d’exécutions par un État en une si courte période depuis que la Cour suprême des États-Unis a rétabli la peine de mort en 1976.

L’État tentait de procéder à l’exécution du meurtrier Don Davis avant une date butoir, lundi à minuit. Don Davis et Bruce Ward devaient être exécutés lundi soir et avaient obtenu des sursis de la Cour suprême de l’Arkansas. La procureure générale Leslie Rutledge a indiqué qu’elle n’interjetterait pas appel pour l’instant dans la cause de Bruce Ward.

L’État de l’Arkansas avait organisé les exécutions afin qu’elles soient réalisées avant l’expiration de son approvisionnement en midazolam — l’anxiolytique utilisé parmi le cocktail de trois médicaments de mise à mort — à la fin du mois. Les autorités n’ont pas trouvé une nouvelle source d’approvisionnement pour le cocktail à injection mortelle.

La Cour suprême de l’État a voté à 4 contre 3 pour suspendre les exécutions des deux hommes. Les détenus voulaient un sursis pendant que la Cour suprême des États-Unis se penche sur une autre affaire concernant l’accès pour les défendants à des experts indépendants en santé mentale. Une audience est prévue le 24 avril pour entendre les plaidoiries.

Les avocats des détenus ont argué que leurs clients s’étaient vus refuser l’accès à des experts indépendants en santé mentale, affirmant que Bruce Ward avait un long historique de troubles mentaux graves et que Don Davis a un quotient intellectuel équivalent à une déficience intellectuelle.