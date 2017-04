WASHINGTON — Ignorant les nombreuses inquiétudes soulevées par des groupes internationaux des droits et libertés, le président Donald Trump a appelé lundi son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour le féliciter de sa victoire au référendum tenu la veille dans le pays.

Le geste survient malgré les protestations d’organisations internationales et des partis de l’opposition quant à de possibles irrégularités lors du scrutin de dimanche et la crainte d’un président turc de plus en plus autoritaire.

Les électeurs ont donné le feu vert aux modifications constitutionnelles proposées par le président Erdogan qui consistent, entre autres, à éliminer le système parlementaire de la Turquie.

Dans le cadre du nouveau système, le président pourra nommer les ministres et les hauts fonctionnaires, émettre des décrets et déclarer l’état d’urgence.

Les partis d’opposition se sont plaints d’une série d’irrégularités, dont la décision du conseil électoral d’accepter les bulletins de vote qui ne portaient pas de timbres officiels comme l’exige la loi turque.

De son côté, M. Erdogan a qualifié le référendum «d’élection la plus démocratique jamais vue dans un pays occidental».

Plus tôt lundi, le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, avait esquivé les questions sur le référendum, disant que les États-Unis voulaient laisser une commission internationale examiner les résultats.

Le président Erdogan avait une relation difficile avec le prédécesseur de Donald Trump.

Barack Obama avait d’abord considéré M. Erdogan comme un modèle pour une nouvelle génération de dirigeants musulmans et s’était rendu en Turquie au début de sa première année en poste.

La relation entre les deux dirigeants s’était cependant détériorée, puisque le président Erdogan a semblé dévier vers l’autoritarisme.

Barack Obama s’était dit inquiet l’an dernier de certaines tendances en Turquie, notamment de la répression de la presse.