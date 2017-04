PARIS — Les 11 candidats qui espèrent devenir le prochain président de la France se présenteront jeudi à la télévision, dans l’espoir de convaincre l’électorat à quelques jours seulement du premier tour.

Ils disposeront chacun de 15 minutes pour répondre à des questions individuelles sur leurs programmes et pour y aller d’une brève conclusion. Le tout était présenté sur les ondes de France-2.

Les quatre candidats qui arrivent en tête — Emmanuel Macron (centre), Marine Le Pen (extrême-droite), François Fillon (conservateur) et Jean-Luc Mélenchon (extrême-gauche) — tenteront notamment d’impressionner les quelque 30 pour cent d’électeurs français qui n’ont pas encore arrêté leur choix.

L’issue de la campagne est de plus en plus difficile à prédire. Les deux candidats qui recueilleront le plus de votes s’affronteront au deuxième tour, le 7 mai.

Par ailleurs, un ordinateur et un brassard de la police ont été volés dans la voiture de membres de l’équipe de François Fillon mardi soir, près de l’aéroport de Lille. Le gouvernement avait précédemment annoncé un renforcement de la sécurité autour des candidats avant le premier tour de dimanche. Deux hommes arrêtés plus tôt cette semaine à Marseille planifiaient apparemment une attaque terroriste imminente.