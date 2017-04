BERLIN — Des décennies de débris générés par l’activité humaine encombrent maintant l’orbite terrestre, menaçant les vols spatiaux et les satellites dont nous dépendons pour les prévisions météorologiques, le trafic aérien et les télécommunications.

Plus de 750 000 fragements mesurant plus d’un centimètre tourneraient autour de la Terre, et chacun a le potentiel d’endommager, voire de détruire, un satellite.

Des experts réunis en Allemagne cette semaine affirment que le problème risque de s’accentuer au cours des prochaines années, au fur et à mesure que les entreprises privées multiplieront les lancements.

Le scénario le plus catastrophique évoque une réaction en chaîne de collisions, chacune donnant naissance à de nouveaux débris qui iront provoquer de nouvelles collisions — jusqu’à ce que l’orbite terrestre basse en devienne inutilisable.

Une représentante de l’Agence spatiale européenne a dit vendredi qu’une mission de nettoyage est en cours de planification. Lulsa Innocenti a toutefois prévenu que le tout est très complexe, puisqu’un échec pourrait amplifier le problème en plaçant de nouveaux débris en orbite.

Sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zT7typHkpVg