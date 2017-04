PARIS — Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront au deuxième tour de l’élection présidentielle française, le 7 mai.

M. Macron a pris la première place du premier tour, dimanche, avec 23,75 pour cent des voix, contre 21,53 pour cent pour Mme Le Pen, selon le ministère français de l’Intérieur. Le taux de participation a frôlé les 79 pour cent.

Le candidat de droite conventionnelle François Fillon a obtenu 19,91 pour cent des voix, et Jean-Luc Mélenchon, représentant de la gauche radicale, a recueilli 19,64 pour cent des voix.

Benoît Hamon, du Parti socialiste, a décroché 6,35 pour cent des voix, au cinquième rang.

C’est la première fois que les électeurs français rejettent d’emblée les socialistes et les conservateurs qui ont toujours gouverné le pays. Des politiciens modérés, aussi bien à droite qu’à gauche, ont rapidement demandé à l’électorat de se rallier à M. Macron, un centriste, pour empêcher l’extrême-droite de Mme Le Pen de prendre le pouvoir.

Seul M. Mélenchon a refusé de faire de même. Un dirigeant du Front national de Mme Le Pen, Steeve Brios, a tendu la main à ses partisans, dans l’espoir de rallier des électeurs qui n’ont jamais été intéressés par un parti aux teintes de racisme et d’antisémitisme.

«Les électeurs qui ont voté pour M. Mélenchon sont en colère. Nous pouvons nous entendre avec eux», a-t-il dit, avant d’ajouter qu’ils ont exprimé le désir de «choisir en dehors du système».

Les Bourses européennes ont été encouragées par la victoire de M. Macron. En France, le CAC 40 a bondi lundi matin de 2,9 pour cent, pendant que le DAX allemand prenait 2,5 pour cent. L’euro a aussi été propulsé face aux autres devises de la planète.

La police française rapporte quelques échauffourées dimanche soir. Six policiers et trois manifestants ont été blessés, et 29 personnes arrêtées.

Emmanuel Macron, âgé de 39 ans, a créé le parti — ou «mouvement» — En Marche! pour se lancer dans la présidentielle, soutenant ne pas être dans un clivage gauche-droite, et ayant eu comme slogan: «La France doit être une chance pour tous». M. Macron a été ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique dans le gouvernement de Manuel Valls, d’août 2014 à août 2016.

Marine Le Pen, âgée de 48 ans, la fille du fondateur Jean-Marie Le Pen, avait été élue présidente du Front national en 2011. Marine Le Pen avait réalisé un score historique pour la formation de 18 pour cent au premier tour de la présidentielle de 2012.

Le directeur du Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM) de l’Université de Montréal, Frédéric Mérand, a souligné que les sondeurs avaient très bien anticipé le résultat cette fois, même s’il est «extrêmement serré».

«Il faut déjà penser au 2e tour. La campagne va beaucoup s’orienter autour de ce qui a été le thème principal de la politique française dans les derniers mois, on pourrait dire les dernières années. Il s’agit du clivage entre les partisans de l’ouverture économique et culturelle — l’Union européenne, l’immigration, la mondialisation —, et d’autre part les partisans d’une certaine fermeture économique et culturelle, donc plutôt le protectionnisme, le refus de l’immigration, le refus de l’Union européenne», a soutenu M. Mérand.

Le directeur du CÉRIUM a affirmé que tous les sondages annoncent qu’Emmanuel Macron devrait l’emporter «assez largement».

«Marine Le Pen n’a pas un potentiel de croissance si important. Évidemment, elle pourrait faire autour de 40 pour cent des voix, mais ça semble être son plafond dans l’état actuel», a-t-il affirmé.

L’ex-ministre des Relations internationales du Québec Louise Beaudoin a souligné en entrevue à La Presse canadienne que les deux partis qui ont structuré la vie politique française depuis 50 ans à gauche et à droite étaient en quelque sorte en «décomposition».

«On a vu (…) l’effondrement de la gauche de gouvernement, celle du Parti socialiste, au profit de l’extrême-gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ça c’est quand même intéressant. Ça veut dire que la gauche va se reconstituer, on ne peut quand même pas évacuer M. Mélenchon. Et puis à droite, là aussi il va y avoir une recomposition nécessaire, puisque leur candidat n’est pas au deuxième tour. Il va y avoir là des leçons à tirer pour les deux grands partis. Est-ce qu’ils vont se saborder? Est-ce qu’ils vont renaître autrement?», s’est interrogée Mme Beaudoin.