VARSOVIE, Pologne — Des milliers de personnes provenant de partout dans le monde, dont plusieurs jeunes Israéliens, se sont rassemblées lundi à Auschwitz pour rendre hommage aux millions de victimes de l’Holocauste.

Plusieurs participants à la Marche des vivants portaient des drapeaux israéliens pendant le parcours de trois kilomètres entre Auschwitz et le camp de la mort de Birkenau, où Juifs et Roms ont été envoyés aux chambres à gaz.

D’autres marcheurs s’étaient munis de petites plaques de bois sur lesquelles étaient inscrits des messages, qu’ils ont déposées le long de la voie ferrée qui menait jusqu’à Auschwitz.

En Israël, des sirènes ont retenti et les gens se sont immobilisés pendant deux minutes à travers le pays en souvenir des six millions de Juifs tués pendant l’Holocauste.

Les piétons ont cessé d’avancer, les autobus se sont arrêtés sur des rues achalandées et des voitures se sont rangées le long des grandes autoroutes — leurs conducteurs debout sur le pavé, la tête inclinée.

Une gerbe de fleurs a été déposée au monument Yad Vashem, en présence de leaders israéliens et de survivants de l’Holocauste. Les noms de plusieurs victimes ont été lus au parlement israélien et les drapeaux placés en berne. D’autres cérémonies ont été organisées dans les écoles, les centres communautaires et les bases militaires du pays.

Cette journée consacrée à la commémoration de l’Holocauste compte parmi les plus solennelles de tout le calendrier israélien.