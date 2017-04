ATHÈNES, Grèce — Au moins 16 migrants se sont noyés dans la nuit de dimanche à lundi quand leur embarcation a sombré dans la mer Égée, entre la Turquie et la Grèce.

On compte au moins deux enfants parmi les victimes, selon les autorités grecques.

Deux femmes ont été secourues, mais plusieurs autres personnes sont portées disparues.

La garde côtière grecque a annoncé avoir repêché neuf corps — six femmes, deux hommes et un enfant — au large de l’île de Lesbos, tandis que les autorités turques ont retrouvé six autres hommes et un enfant dans leurs eaux.

Une des femmes secourues est enceinte. Elle a dit aux secouristes grecs qu’environ 25 personnes étaient parties dimanche soir de la côte turque, à destination de Lesbos.

L’opération de recherche et sauvetage se poursuit. L’alerte a été lancée lundi quand un navire de la marine grecque a repéré les corps dans l’eau.

De moins en moins de migrants s’élancent de la Turquie vers la Grèce depuis la signature l’an dernier d’une entente qui permet le renvoi vers la Turquie de tous ceux qui arrivent illégalement en Grèce.