BERLIN — Les crimes violents motivés par une idéologie d’extrême-droite ont augmenté de 14,3 pour cent l’an dernier en Allemagne, dans la foulée d’une progression encore plus importante en 2015.

Le pays a aussi été le théâtre d’une hausse du nombre de crimes haineux.

Le ministère de l’Intérieur a recensé 1698 crimes violents motivés par l’extrême-droite en 2016, comparativement à 1485 l’année précédente. Ce nombre avait bondi en 2015, quand l’Allemagne avait accueilli des centaines de milliers de réfugiés.

Le nombre de crimes haineux, une catégorie plus large, a augmenté de 3,6 pour cent, passant de 10 373 en 2015 à 10 751 l’an dernier, après avoir lui aussi bondi en 2015. Cette catégorie regroupe les crimes racistes ou antisémites ou ceux qui ciblent les victimes en raison de leur religion, souvent dans le cadre d’écrits mis en ligne.

On recense 169 crimes violents perpétrés contre les centres d’accueil pour réfugiés, comparativement à 177 en 2015. Si on ajoute les crimes non violents comme la diffusion de propagande, le total recule de 1031 à 995.

Les crimes violents motivés par une idéologie d’extrême-gauche ont glissé du quart en 2016, à 1702 — un déclin qui serait attribuable à l’absence d’événements politiques épineux en Allemagne l’an dernier.

Les crimes politiques commis par des étrangers ont augmenté des deux tiers l’an dernier, surtout en raison du conflit entre la Turquie et le PKK, une formation illégale.