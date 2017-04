CARACAS, Venezuela — Des manifestants se sont allongés dans des chaises de jardin, ont fait leurs devoirs de mathématiques ou ont immobilisé leurs motos dans certaines des plus grandes rues du Venezuela lundi, dans le cadre d’une grève assise contre le gouvernement.

Des centaines de personnes ont paralysé les grandes artères de la capitale, Caracas, pour témoigner de leur colère à l’endroit du président socialiste Nicolas Maduro.

Les manifestations en sont à leur quatrième semaine et se font de plus en plus mortelles. Une 21e personne est décédée dimanche, près d’un mois après que la Cour suprême eut décidé de retirer ses derniers pouvoirs à l’assemblée législative contrôlée par l’opposition.

Le ministère de l’Intérieur a dit que la victime, Almenila Carrillo, est décédée à l’hôpital après avoir été atteinte à la tête par une bouteille d’eau gelée lancée depuis un gratte-ciel pendant une manifestation progouvernementale, la semaine dernière.

M. Maduro a répété dimanche qu’il ne quittera pas le pouvoir et il a demandé à ses adversaires de relancer un dialogue interrompu en décembre.