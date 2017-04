Le documentaire Born in China (Né en Chine) offre un voyage épique vers des endroits en Chine que peu de gens ont visités.

Le film est réalisé par le Chinois Lu Chuan et produit par Roy Conli, de Disney. Métro a discuté avec les deux hommes à propos de l’aventure qu’ils ont vécue.

Qu’est-ce qui vous a motivé à faire ce film?

Roy Conli: C’est le septième film de Disney Nature, alors tous les continents ont été couverts. Là, c’était une région qu’on trouvait vraiment spéciale, pas juste parce que peu de gens y ont mis les pieds, mais aussi parce que la faune y est très exotique. On voulait quelqu’un de Chine pour mener les troupes. On voulait un réalisateur avec une voix authentique. Chuan a un talent extraordinaire pour raconter des histoires.

Comment avez-vous réussi à filmer des histoires aussi adorables?

R. C.: Dans ce genre de projet, c’est impossible d’avoir un scénario. On a essentiellement pris les histoires que les animaux nous ont données. Chuan avait une bonne idée de la façon dont il allait réaliser le film, mais il n’y avait aucune chance qu’on écrive un scénario pour un animal.

Quel animal vous a le plus surpris?

Lu Chuan: Le léopard des neiges, sans aucun doute. C’est un animal fascinant. Au début, je ne pensais pas qu’on serait capables de le filmer parce que c’est une bête très difficile à trouver. On a cherché pendant 90 jours et au moment où on était sur le point d’abandonner, on a filmé les plus belles images. On est restés dans la région

200 jours de plus et c’est comme ça qu’on a découvert qu’on avait un personnage très spécial.

R. C.: C’est l’animal le plus difficile à trouver sur la planète. La première équipe de photographes à le capturer pour notre film a été très chanceuse parce que c’est la première fois dans l’histoire qu’on a des images de ces animaux dans la nature, et on a plus d’images du léopard des neiges que n’importe qui dans le monde [NDLR: la série documentaire de la BBC Planet Earth II, diffusée à la fin de l’année 2016, s’est aussi targuée de montrer les premières images de léopards des neiges]. L’autre animal qui m’a fait tomber amoureux, c’est le singe doré. C’est un animal tellement drôle.

Comment s’est passée votre aventure?

R. C. : On a passé un an et demi avec cinq équipes différentes en Chine. On a filmé beaucoup d’animaux qui ne se sont pas rendus au montage final. Je crois que les gens qui ont filmé les pandas ont dû porter des costumes de pandas et du parfum de panda (imaginez comment ça pue), comme ça, ils ont pu rester cachés et ne pas envahir leur habitat naturel. Avec les singes, c’était facile parce qu’ils adorent faire les comiques devant la caméra. L’antilope du Tibet, par contre, est une créature incroyablement timide. Notre directeur photo a été obligé de laisser la caméra sous des branches et des feuilles pendant des semaines afin de filmer la migration de ces cervidés.

Faire ce documentaire a clairement mis en avant des problèmes environnementaux. Lequel a le plus attiré votre attention?

L. C.: L’habitat naturel des animaux est en train de rétrécir à cause de la surpopulation humaine, et plusieurs d’entre eux doivent partir ou vivre trop près des humains. On doit les conserver ou leur donner plus d’espace sur notre planète, sinon, c’est comme si on acculait nos voisins. Leur présence sur cette terre est aussi valable que la nôtre, on doit les traiter comme des égaux et respecter leur espace. C’est notre responsabilité.

R. C.: Je suis d’accord. Le plus gros problème, c’est l’espace vital qu’ils ont, et si nous sommes gardiens de notre planète, nous devons nous assurer qu’ils ont l’espace dont ils ont besoin pour grandir et se développer, sinon nous allons détruire notre propre planète.

C’est quoi?

Born in China transporte les spectateurs vers les environnements les plus extrêmes de la Terre afin d’expérimenter certains des moments les plus intimes jamais vus dans un documentaire.

Le film raconte l’histoire de trois animaux et de leurs familles: une mère panda affectueuse qui guide sa petite alors qu’elle explore et gagne de l’indépendance; un singe doré de deux ans joueur, mais qui se sent rejeté par sa sœur et qui joint un groupe de marginaux à l’esprit libre; et un léopard des neiges qui fait face au défi d’élever ses deux petits dans un des environnements les plus durs sur terre.

Présentement en salle