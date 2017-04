SAN FRANCISCO — Un juge fédéral américain a bloqué toute tentative de l’administration Trump visant à retenir le financement des «villes refuges» qui ne coopèrent pas avec les autorités en matière d’immigration, statuant que le président n’avait pas l’autorité d’attacher de nouvelles conditions à des dépenses fédérales.

Le juge de district William Orrick a accordé une injonction préliminaire pour deux poursuites — l’une déposée par la Ville de San Francisco et l’autre, par le comté de Santa Clara — contre le décret-loi du président ciblant les communautés qui protègent les immigrants de la déportation.

L’injonction restera en place pendant que les poursuites seront traitées par les tribunaux.

Le juge a affirmé que le président Trump ne pouvait pas imposer de nouvelles conditions liées aux fonds fédéraux. Et même si c’était possible, ces conditions devraient être clairement liées au financement en question, en plus d’être non coercitives.

Le juge Orrick a déclaré que les fonds ne pouvaient pas être retirés aux autorités «parce qu’elles choisissent une stratégie de lois migratoires que le président désapprouve».

Un avocat du département de la Justice, Chad Readler, avait défendu le décret présidentiel, arguant qu’il s’agissait d’une tentative d’utiliser un «moyen d’intimidation» pour «encourager les communautés et les États-Unis à se conformer à la loi».

L’administration Trump avait souligné de son côté que les poursuites étaient prématurées à ce point-ci puisque le gouvernement n’a pas encore coupé l’argent ou déclaré une seule communauté comme ville refuge.

Les représentants de San Francisco et de Santa Clara avaient fait valoir que ce décret compliquait le travail des élus locaux qui préparaient leur budget.

Mais M. Readler affirmait de son côté que les coupes s’appliqueraient seulement à trois fonds fédéraux et qu’elles concernaient moins d’un million $ US pour le comté de Santa Clara, et qu’elles ne coûteraient probablement rien à San Francisco.

Le décret, «avec sa formulation large, tente de toucher tous les fonds fédéraux, et pas simplement les trois mentionnés lors des audiences», a soutenu le juge.

Pendant ce temps, les maires de plusieurs villes américaines menacées de se faire couper leurs fonds sont sortis confus d’une rencontre avec le procureur général Jeff Sessions, mardi.

Ils disent ne pas comprendre comment ils sont censés prouver que leur service de police respecte les lois — une étape nécessaire pour recevoir l’argent du gouvernement fédéral.