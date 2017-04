PARIS — Le gaz sarin utilisé lors de l’attaque chimique qui a fait plus de 80 morts en Syrie plus tôt ce mois-ci «porte la signature» du président syrien Bachar el-Assad et indique que son gouvernement est responsable de cette attaque, a déclaré mercredi le ministre français des Affaires étrangères.

Jean-Marc Ayrault a expliqué qu’une analyse effectuée par la France démontre que les échantillons du gaz utilisé lors de cette attaque sont identiques aux échantillons du gaz utilisé lors d’une attaque au sarin en Syrie en 2013. Ces conclusions sont contenues dans un rapport rendu public mercredi.

Le Kremlin a rapidement dénoncé le rapport français en estimant que les échantillons et l’utilisation de l’agent neurotoxique ne suffisent pas à identifier le responsable de l’attaque.

M. Ayrault a affirmé que l’enquête française a démontré «de source certaine, que le procédé de fabrication du sarin prélevé est typique de la méthode développée dans les laboratoires syriens».

Cette méthode porte la signature du régime et permet d’établir sa responsabilité dans cette attaque, a-t-il ajouté.

Le ministère français des Affaires étrangères a dit que des échantillons sanguins ont été prélevés chez une victime le jour de l’attaque contre la ville rebelle de Khan Cheikhoune. Des échantillons environnementaux, poursuit le ministère, montrent que «le sarin employé le 4 avril est le même sarin que celui qui a été employé dans une attaque intervenue à Saraqeb le 29 avril 2013».

La présidence française a déclaré que les services du renseignement du pays ont prouvé que le régime syrien possède toujours des armes chimiques, ce qui contrevient à l’engagement pris en 2013 de les éliminer. Le régime Assad détiendrait toujours des centaines de tonnes d’armes chimiques.

Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a répété mercredi que la position de la Russie demeure «inchangée», et que «seule une enquête internationale indépendante pourra faire la lumière sur ce qui s’est passé près d’Idlib».