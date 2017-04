AMIENS, France — La candidate de l’extrême droite à la présidentielle française, Marine Le Pen, s’est invitée mercredi dans la campagne de son rival, le centriste Emmanuel Macron, quand elle s’est présentée à l’improviste à une usine d’électroménagers du nord du pays.

Pendant que M. Macron s’entretenait ailleurs avec des leaders syndicaux de cette usine Whirpool du nord de la France, Mme Le Pen s’est présentée aux ouvriers qui se massaient à l’extérieur, en affirmant être la candidate des travailleurs français.

Cette manoeuvre politique astucieuse, retransmise en direct par la chaîne de télévision BFM, a immédiatement coupé l’herbe sous le pied à M. Macron qui n’a eu d’autre choix, quelques heures plus tard, que de se présenter lui-même sur place. Il a alors été conspué par des travailleurs qui ont scandé des slogans favorables à Mme Le Pen et lui ont demandé pourquoi il ne les avait pas visités plus tôt.

Pour sa part, Mme Le Pen a multiplié les égoportraits et serré des mains.

Ces images contrastantes — une intervention sur le terrain opposée à une approche plus posée — illustrent la ruse politique dont est capable Mme Le Pen.

La femme de 48 ans en est à sa deuxième campagne présidentielle, après avoir pris la troisième place en 2012, pendant son rival de 39 ans, un ancien banquier d’affaires et ministre de l’Économie, n’a jamais été élu.

Même avant l’arrivée impromptue de Mme Le Pen, la visite de M. Macron dans une région où la candidate de l’extrême droite a reçu le plus de votes était périlleuse puisqu’il allait devoir expliquer comment il entend abaisser le taux de chômage en France sans pour autant y aller de promesses qu’il pourrait peiner à tenir une fois élu.

La production de l’usine d’Amiens doit cesser plus tard cette année et être transférée vers la Pologne.

Mme Le Pen a promis que l’usine survivra si elle est élue. Elle a besoin de millions de votes pour l’emporter lors du deuxième tour, le 7 mai, et elle martèle sans relâche que le programme économique libéral de M. Macron se traduira par un exode des emplois vers l’étranger.