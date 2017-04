DAKAR, Sénégal — Un tribunal d’appel sénégalais a maintenu jeudi la peine de prison à vie imposée à l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Le tribunal a aussi décidé qu’une fiducie gérera les compensations d’environ 135 millions $ US qui seront versées à quelque 4000 victimes du régime Habré.

Il s’agit du premier procès pendant lequel le tribunal d’un pays juge un ancien leader d’un autre État pour des crimes contre l’humanité. C’est aussi la première fois qu’un tribunal africain condamne un ancien chef d’État pour crimes contre l’humanité.

Le tribunal sénégalais a en revanche abandonné l’accusation de viol qui pesait contre Habré, puisqu’elle a été ajoutée après le début du procès. La crédibilité de la victime présumée n’a toutefois pas été remise en question.

Habré a été mis en accusation en 2013. Il avait fui le Tchad en 1990 et menait depuis ce moment une vie de luxe à Dakar, la capitale du Sénégal. Il a toujours affirmé que le procès était une chasse aux sorcières politiques et a été expulsé dès la première journée des audiences, quand il s’est mis à crier pendant un témoignage.

Il a été représenté par des avocats nommés par le tribunal quand ses propres avocats ont refusé de participer au procès, sous prétexte qu’un juge aurait dû se récuser et que plusieurs erreurs de droit avaient été commises.

Les victimes et leurs proches se battent pour obtenir justice contre l’ancien dictateur, qui a régné de 1982 à 1990 sur le Tchad, depuis plus de 15 ans, et certains récoltent des récits depuis plus de 25 ans. Près d’une centaine de témoins ont été entendus depuis le début du procès, en juillet 2015.

En 1992, une commission tchadienne avait accusé le gouvernement Habré d’avoir eu systématique recours à la torture, affirmant que 40 000 personnes avaient été tuées durant sa dictature.