CAP CANAVERAL, Fla. — La sonde américaine spatiale Cassini a survécu à une traversée sans précédent de la région qui sépare Saturne de ses anneaux, et elle a des images époustouflantes pour le prouver.

Les contrôleurs de la NASA ont repris le contrôle de la sonde jeudi, après qu’elle soit devenue le premier engin à traverser cette zone périlleuse. Les anneaux sont composés d’innombrables particules qui auraient pu l’endommager. L’antenne radio de Cassini avait toutefois été positionnée de manière à protéger ses instruments, ce qui avait temporairement interrompu les communications avec la Terre.

Cassini est passée à seulement 3100 kilomètres au-dessus des nuages de Saturne, plus près que jamais, et s’est approchée à 320 kilomètres de l’anneau intérieur le plus visible. Les scientifiques disent que les clichés révèlent certains détails pour la première fois.

Après avoir survécu à ce premier passage, Cassini en effectuera 21 autres avant de se suicider en plongeant dans l’atmosphère de Saturne, en septembre.

Lancée en 1997, Cassini est en orbite autour de Saturne depuis 2004. Puisqu’elle a pratiquement épuisé tout son carburant, la NASA a décidé de lui confier une dernière mission — dangereuse, mais au potentiel scientifique exceptionnel.