BEYROUTH — Des combattants menés par les forces kurdes syriennes et appuyés par les États-Unis ont pris le contrôle d’une plus grande partie du territoire qui se trouvait entre les mains de Daech (groupe armé État islamique) dans la ville de Tabqa, lundi, poussant les extrémistes vers les quartiers nords, près de l’un des plus grands barrages de la Syrie.

Tabqa est un lieu important pour les militants, qui se trouve à environ 40 kilomètres au sud-est de Raqqa, principal fief de Daech dans le pays, et tout près du barrage de Tabqa, situé sur l’Euphrate.

Les Forces démocratiques syriennes forment le groupe de combattants le plus efficace dans la lutte contre Daech en Syrie et elles mèneront sans doute l’offensive pour la prise de Raqa, dans un avenir rapproché.

Le groupe a déclaré par communiqué, lundi, que ses combattants avaient pris trois nouveaux quartiers de Tabqa, où ils font des percées depuis la mi-avril.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme affirme que les combattants de Daech ont quitté le quartier de Tabqa connu sous le nom de Thawra City et sont maintenant rassemblés dans deux quartiers près du barrage. L’Observatoire affirme que les Forces démocratiques syriennes occupent maintenant environ 80 pour cent de Tabqa.

Un représentant des Forces s’est montré optimiste de voir la bataille de Tabqa approcher de sa conclusion avec une défaite imminente des extrémistes.