ATHÈNES, Grèce — La Grèce et ses créanciers sont parvenus à une entente qui était nécessaire pour débloquer le programme de sauvetage du pays, mais qui maintiendra les Grecs dans une longue période d’austérité.

Après des mois de négociations serrées, le gouvernement et les créanciers se sont entendus pour que la Grèce effectue une autre ronde de compressions dans le régime de retraite en 2019 et hausse à nouveau les impôts lorsque le programme de sauvetage actuel se terminera l’an prochain.

De leur côté, les créanciers verseront à la Grèce les 2,8 milliards d’euros (3,1 milliards $ CAN) dont elle a besoin pour le remboursement d’une partie de sa dette en juillet. Ils amorceront également des discussions sur la façon d’alléger le fardeau de la dette du pays.

Le gouvernement du premier ministre Alexis Tsipras devrait approuver les nouvelles compressions au parlement à la mi-mai, afin que les ministres des Finances des nations utilisant l’euro puissent débloquer davantage de fonds de sauvetage lors d’une réunion prévue le 22 mai.

La coalition dirigée par M. Tsipras ne compte qu’une faible majorité de trois sièges au parlement.

La Grèce survit grâce à des prêts d’urgence depuis 2010, en retour d’importantes réductions de ses dépenses et de hausses d’impôts qui ont laissé près du quart de sa main-d’oeuvre sans emploi et plongé plus du tiers de la population dans la pauvreté ou à risque de pauvreté.

L’entente avec les créanciers a été conclue après une nuit de discussions dans un hôtel d’Athènes. Des représentants du gouvernement ont affirmé que les créanciers avaient réduit leurs demandes pour abolir une longue liste de droits en matière d’emploi en plus d’accepter un élargissement des prestations versées aux sans-emploi et aux familles à faible revenu.

Quelques heures avant la conclusion de l’entente, des manifestants s’étaient rassemblés à l’entrée de l’hôtel dans le cadre des manifestations du Premier mai — journée internationale des travailleurs —, mais la police antiémeute les a empêchés d’entrer dans l’immeuble.