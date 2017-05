BUENOS AIRES, Argentine — L’Uruguay a commencé à tenir son registre de citoyens voulant acheter légalement de la marijuana dans des pharmacies, à titre de premier marché de cannabis au monde réglementé par un pays.

Les autorités ont annoncé l’ouverture du registre mardi.

L’Uruguay a légalisé la culture et la vente de marijuana en 2013. La loi permet la culture de cannabis par des individus autorisés, la mise en place de clubs de producteurs et d’utilisateurs et la vente du produit en pharmacie.

Les utilisateurs inscrits pourront acheter 40 grammes par mois.

Seuls les citoyens et résidents permanents de l’Uruguay de plus de 18 ans peuvent s’inscrire.

Le gouvernement n’a toujours pas annoncé à quel moment les pharmacies pourront commencer à vendre le cannabis, qui coûtera environ 1,30 $ US par gramme.

Les entreprises ayant obtenu l’autorisation de produire le cannabis demanderont environ 0,90 $ US le gramme. Le reste sera divisé entre les pharmacies et le gouvernement.