NEW YORK — Hillary Clinton dit assumer la responsabilité de sa défaite lors de la dernière élection présidentielle aux États-Unis, mais elle croit que la misogynie, l’ingérence de la Russie et les décisions discutables de la police fédérale (FBI) ont pu jouer un rôle dans le résultat.

L’ancienne candidate démocrate a offert de longues explications sur les élections lors de l’événement annuel de l’organisation Women for Women International à New York, mardi.

Mme Clinton affirme avoir traversé le processus «douloureux» de revivre la campagne de 2016 en rédigeant un livre.

Dans une séance de questions-réponses animée par la journaliste Christiane Amanpour, Mme Clinton a admis que la campagne «n’avait pas été parfaite», ajoutant toutefois qu’elle «était en bonne voie de gagner» jusqu’à ce que le directeur de la police fédérale n’envoie une lettre au Congrès concernant l’affaire de ses courriels le 28 octobre — seulement quelques jours avant le jour fatidique.

Elle a aussi accusé l’organisation WikiLeaks d’avoir «soulevé des doutes dans la tête de gens susceptibles de voter pour (elle)».

Mme Clinton a rappelé au public enthousiaste devant elle qu’elle avait tout de même recueilli trois millions de votes de plus que le président Donald Trump.

«Si l’élection avait eu lieu le 27 octobre, je serais votre présidente», a déclaré Mme Clinton.

Elle a aussi souligné le rôle de la Russie, qui est parvenue à pirater les courriels internes de son parti et qui s’est coordonnée avec WikiLeaks pour les rendre publics. Les agences de renseignement des États-Unis enquêtent pour savoir si la Russie était aussi de connivence avec des membres de l’entourage de Donald Trump.

«Il (le président russe Vladimir Poutine) s’est certainement ingéré dans notre élection. Et il est clair qu’il est intervenu pour me nuire et pour aider (M. Trump)», a-t-elle soutenu.

La journaliste a aussi demandé à Mme Clinton si elle avait été victime de misogynie.

«Oui, je crois que cela a joué un rôle», a-t-elle affirmé, ajoutant que la misogynie «fait partie du paysage politique, social et économique».

Après deux tentatives infructueuses pour briguer la présidence des États-Unis, Mme Clinton ne devrait plus se présenter à un poste électif.

«Je suis redevenue une citoyenne active», a-t-elle dit.