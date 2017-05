DUBAÏ, Émirats arabes unis — Une rencontre entre deux hommes forts libyens aurait mené à un déblocage qui pourrait permettre d’extirper le pays du chaos dans lequel il est plongé depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Les deux leaders — le puissant feld-maréchal Khalifa Hifter et le premier ministre Fayez Serraj — se seraient entendus sur l’organisation d’élections parlementaires et présidentielles l’an prochain, selon la télévision libyenne, mais on ne sait pas comment un tel scrutin pourrait être organisé dans un pays aussi dysfonctionnel.

La percée a tout d’abord été évoquée dans un communiqué un ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis.

Les deux hommes se sont rencontrés mardi à Abou Dhabi, la capitale des ÉAU, mais leur entretien a pris tout le monde par surprise puisqu’ils refusaient systématiquement de se rencontrer depuis plusieurs mois.

Le communiqué émirien demande à la communauté internationale d’éviter d’approfondir les divisions et de travailler à favoriser les rapprochements entre Libyens. Le Qatar et la Turquie appuient les islamistes en Libye, pendant que les ÉAU, l’Égypte et dans une certaine mesure la Russie épaulent le général Hifter.

L’armée émirienne aurait effectué des frappes aériennes au profit du général Hifter et utiliserait une base dans l’est du pays, près de la frontière avec l’Égypte.

Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi, lui aussi un proche allié du général Hifter, est attendu aux ÉAU au cours des prochaines heures.