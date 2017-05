LAGOS, Nigéria — Le président du Nigéria a raté mercredi la rencontre hebdomadaire de son gouvernement pour une troisième semaine de suite, suscitant de nouvelles inquiétudes au sujet de sa santé.

Sa femme a toutefois pris sa défense sur Twitter.

Le président Muhammadu Buhari s’est absenté du pays pendant six semaines plus tôt cette année, pour un congé médical à Londres, et certains ont alors demandé son remplacement. L’homme de 74 ans a repris le boulot à la mi-mars, mais il travaille souvent depuis la maison, selon ses conseillers.

Les craintes qui entourent sa santé sont source d’instabilité dans le pays le plus peuplé d’Afrique. Le Nigéria est aussi un des principaux producteurs de pétrole du continent.

Le bureau du président a lancé sur Twitter mercredi que la plus récente rencontre du gouvernement a été présidée par le vice-président Yemi Osinbajo, qui a dirigé le pays pendant le congé médical.

La femme de M. Buhari, Aisha, a assuré sur Twitter que la santé de son mari «n’est pas aussi mauvaise qu’on le pense».

Le Nigéria est confronté à plusieurs problèmes, notamment l’insurrection du groupe djihadiste Boko Haram, la famine qui menace des millions de personnes dans le nord-est du pays et une économie qui a reculé l’an dernier pour la première fois en 25 ans.