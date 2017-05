BEYROUTH — Les présidents de la Russie et de la Turquie ont affirmé mercredi qu’ils soutenaient la création de zones de sécurité en Syrie, alors qu’une délégation de rebelles syriens a quitté des négociations en cours sur un cessez-le-feu avec le gouvernement de Damas, au Kazakhstan, faisant valoir des violations répétées d’une trêve similaire convenue en décembre.

Réunis à Sotchi, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont exprimé l’espoir que le gouvernement de Bachar el-Assad et les rebelles adoptent cette plus récente proposition pour désamorcer le conflit, qui perdure depuis six ans et a fait quelque 400 000 morts.

La Turquie et la Russie sont profondément empêtrées dans le conflit en Syrie, ayant notamment des troupes sur le terrain — Ankara soutenant diverses factions de l’opposition syrienne et Moscou appuyant les forces du président Bachar el-Assad.

Avant que les rebelles ne suspendent leur participation aux discussions dans la capitale du Kazakhstan, les représentants russes avaient présenté aux rebelles une proposition de quatre zones tampons en Syrie entre les parties au conflit. Dans le cadre des pourparlers à Astana, les représentants du gouvernement syrien et les rebelles rencontraient séparément des officiels russes et d’autres responsables.

Les rebelles réclamaient une interruption des bombardements par le régime de Bachar el-Assad sur des zones contrôlées par l’opposition en Syrie.

À Sotchi, M. Poutine a affirmé que les avions des gouvernements syriens et russes cesseraient temporairement de survoler les zones spécifiées si toutes les parties respectaient le cessez-le-feu.

La proposition présentée aux rebelles à Astana détermine quatre zones où les lignes de front entre le gouvernement et les rebelles seraient gelées et où les combats cesseraient, selon un communiqué des rebelles.

Les zones, selon le document reçu par les rebelles, seraient surveillées par des observateurs internationaux et permettraient le retour volontaire de réfugiés.

Ahmed Ramadan, un représentant de l’opposition, a affirmé à l’Associated Press que les rebelles réclameraient des réponses écrites à un certain nombre de questions, notamment pour savoir pourquoi le cessez-le-feu serait en vigueur uniquement dans ces quatre secteurs plutôt qu’à l’échelle du pays.

Les États-Unis ont dépêché un haut responsable du département d’État aux discussions pour la première fois, après que le président Donald Trump et son homologue russe eurent fait état, mardi, lors d’un entretien téléphonique, d’une plus grande coopération en Syrie. La Maison-Blanche a indiqué que les deux hommes avaient discuté de l’établissement de zones de sécurité dans le pays.