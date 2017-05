PÉKIN, Chine — Une tempête de sable soulevée par des vents puissants a enveloppé jeudi un énorme secteur du centre et du nord de la Chine.

La qualité de l’air s’est tellement détériorée que les autorités ont déconseillé aux résidants de s’aventurer à l’extérieur. Aucune amélioration n’est attendue avant vendredi.

Des dizaines de millions d’habitants de huit provinces et régions autonomes, ainsi que de la région municipale de Pékin, devraient utiliser des masques ou des foulards pour protéger leurs yeux et leurs poumons des particules. Les automobilistes ont été mis en garde contre la mauvaise visibilité et la prudence a été recommandée aux aéroports.

L’indice de qualité de l’air a surpassé 800 dans certains quartiers de Pékin, tandis qu’une lecture de 150 ou plus est jugée dangereuse pour la santé humaine.

La tempête de sable a pris naissance en Mongolie-Intérieure, où le surpâturage et la déforestation ont agrandi la taille des déserts. Les vents puissants soulèvent la poussière et la mêlent à la pollution industrielle.

Certains éléments transportés par la tempête peuvent rejoindre l’ouest des États-Unis.