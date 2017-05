PARIS — Sans grande surprise, l’ancien président américain Barack Obama a appuyé jeudi Emmanuel Macron dans la course à la présidence française.

Dans un message vidéo mis en ligne sur le compte Twitter de M. Macron, M. Obama explique qu’il appuie le candidat centriste, car «l’élection française est d’une importance capitale pour l’avenir de la France et les valeurs que nous chérissons».

Il ajoute ensuite qu’il «admire la campagne qu’Emmanuel Macron a menée. Il a défendu des valeurs libérales. Il a mis en avant le rôle important que la France joue dans l’Europe et dans le monde. Il s’est engagé pour un avenir meilleur pour les Français. Il s’adresse à leurs espoirs, et non à leurs peurs».

M. Obama conclut son message en lançant «En marche!» (le slogan de la campagne Macron) et «Vive la France!».

Par ailleurs, la rivale de M. Macron, la candidate de l’extrême droite Marine Le Pen, a dû être protégée par ses gardes du corps lors d’un événement en Bretagne, jeudi, quand des projectiles ont été lancés en sa direction. La presse française rapporte que certains manifestants ont crié «dehors les fascistes».

Mme Le Pen avait précédemment été contrainte d’admettre qu’elle ne détient aucune preuve que M. Macron possède un compte bancaire secret aux Bahamas, comme elle l’a laissé entendre lors de leur dernier débat, mercredi soir.

Les sondages accordent une avance confortable à M. Macron en vue du deuxième tour du scrutin présidentiel, dimanche.