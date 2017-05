NEW DELHI — La Cour suprême de l’Inde a maintenu vendredi le verdict de peine de mort imposé à quatre hommes qui ont participé au viol collectif mortel d’une jeune femme de 23 ans à bord d’un autobus de New Delhi, il y a cinq ans.

Le tribunal a statué que la peine de mort est appropriée compte tenu de la nature particulièrement «brutale, barbare et diabolique» du crime, selon l’agence Press Trust of India.

Le père de la victime s’est réjoui de la décision et a demandé que les quatre individus soient pendus le plus rapidement possible.

Les procureurs affirment que les quatre hommes — Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta et Mukesh — ont entraîné leur victime à l’arrière de l’autobus, où ils l’ont violée avant de l’agresser sexuellement avec une barre de fer. L’étudiante médicale a subi des blessures internes si graves qu’elle est morte deux semaines plus tard dans un hôpital de Singapour, où elle avait été transférée.

La colère suscitée par ce crime a entraîné un durcissement rapide des lois qui punissent les crimes sexuels en Inde.

L’avocat de trois des suspects entend demander une révision de la décision des juges de la Cour suprême qui, selon lui, auraient dû donner à ses clients la chance de se réformer, au lieu de les envoyer à la potence.

Deux autres hommes avaient été accusés en lien avec cette affaire. Le conducteur de l’autobus, Ram Singh, a été retrouvé pendu dans sa cellule en mars 2013. Le sixième suspect n’avait pas encore 18 ans au moment du crime; il a été relâché en décembre 2015 après trois ans d’incarcération, la plus longue peine prévue pour des mineurs par la justice indienne.