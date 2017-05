ALGER, Algérie — Le Front de libération nationale qui gouverne l’Algérie et les membres de sa coalition ont remporté une majorité de sièges à l’Assemblée nationale, lors d’un scrutin entaché par le manque d’intérêt des électeurs.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé vendredi qu’à peine 38 pour cent des 20 millions d’électeurs inscrits se sont exprimés.

Les analystes expliquent que les scandales de corruption qui ont éclaté pendant la campagne ont renforcé le cynisme des électeurs face à la classe politique.

Le ministre de l’Intérieur Noureddine Bedoui a déclaré lors d’une conférence de presse que le FLN, le parti du président Abdelaziz Bouteflika, a décroché 164 des 462 sièges en jeu à la chambre basse.

Le Rassemblement national démocratique de l’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia, un membre de la coalition du FLN, a pris la deuxième place avec 97 élus.

Un parti islamiste, le Mouvement de la société pour la paix, et son allié, le Front du changement, ont récolté 33 sièges.

L’effondrement du cours des hydrocarbures a frappé l’économie algérienne de plein fouet. Les hydrocarbures représentent 30 pour cent du PIB du pays. Le taux de chômage chez les jeunes est d’environ 25 pour cent et les jeunes Algériens voient de plus en plus leur avenir en Europe.

Le deuxième tour de l’élection présidentielle en France, dimanche, a retenu davantage l’attention que les élections parlementaires.