SHANGHAI — Le premier avion de ligne fabriqué par la Chine a effectué son vol inaugural vendredi.

Le but à long terme de la Chine est de percer un marché dominé par des géants occidentaux comme Boeing et Airbus.

Des centaines d’invités ont assisté au décollage du C919 depuis l’aéroport international de Pudong, à Shanghai. L’événement était aussi retransmis en direct à la télévision.

La Chine affirme que le C919 peut rivaliser avec le Airbus 320 et le Boeing 737.

Le C919 a été commandé par 23 clients nationaux et étrangers, mais l’avion devra tout d’abord être certifié par les autorités chinoises et internationales. L’appareil devrait transporter ses premiers passagers commerciaux en 2019, au plus tôt.

Le C919 peut accueillir entre 155 et 175 sièges, et parcourir environ 4000 kilomètres.