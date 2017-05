PARIS — La candidate à la présidentielle française du Front national, Marine Le Pen, a affirmé vendredi qu’elle croyait pouvoir remporter une victoire surprise dimanche au terme du second et décisif tour de l’élection. Son rival, le candidat centriste Emmanuel Macron, a de son côté été en proie à une fuite de documents, son équipe accusant le coup d’un acte de piratage visant à influencer le scrutin.

Dans une entrevue accordée à l’Associated Press, Marine Le Pen a dit que peu importe si elle l’emporte ou non, elle considère que son parti et elle ont «tout changé». Elle a ainsi revendiqué une «victoire idéologique» dans cette élection qui pourrait faire prendre un réel virage à la France.

Tard vendredi, des responsables du mouvement En Marche!, d’Emmanuel Macron, ont dit que leur équipe avait été victime d’une attaque massive et coordonnée de piratage ayant mené à la fuite de courriels de campagne et de documents financiers.

Dans un communiqué, En marche! affirme avoir été piraté il y a quelques semaines et que les documents dérobés ont été mêlés à d’autres qui seraient faux. On soutient du même souffle que le but visé était de disséminer le doute et la désinformation afin de déstabiliser le second tour de l’élection présidentielle, qui a lieu dimanche.

La candidate démocrate défaite aux élections américaines de novembre, Hillary Clinton, avait aussi avancé des propos similaires quant à la fuite de documents dont son équipe de campagne avait fait l’objet.

Le dévoilement de documents prétendument issus de l’équipe d’En Marche! a créé l’émoi dans les rangs de l’extrême droite, mais Wikileaks s’est montré sceptique, disant qu’il pourrait s’agir de désinformation.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen avaient mis fin à leur campagne, vendredi à minuit, afin de laisser aux électeurs une journée de réflexion avant qu’ils se rendent aux urnes.