Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau:

«Le Canada et la France (…) travaillent de près dans des dossiers internationaux importants, en tant que solides alliés et partenaires au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, du G7, du G20 et de la Francophonie.»

«Je suis impatient de travailler de près avec le président désigné Macron au cours des prochaines années, alors que nous nous efforçons de mettre en œuvre un agenda progressiste afin de promouvoir la sécurité internationale, de rehausser la collaboration en matière de science et de technologie, et de créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l’Atlantique. Notamment, nous continuerons d’assurer la mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.»

—

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard:

«Nous ouvrons un nouveau chapitre de cette relation directe et privilégiée qui lie le Québec et la France depuis tant d’années. Ensemble, nous devrons agir afin de promouvoir l’ouverture de nos marchés dans le contexte d’une économie en changement, assurer la sécurité de nos peuples tout en poursuivant ce partenariat historique et unique qui caractérise notre histoire commune.»

—

Le candidat de l’extrême gauche de la «France insoumise», Jean-Luc Mélenchon, a appelé ses sept millions d’électeurs du premier tour à se mobiliser pour les prochaines législatives, les 11 et 18 juin prochains.

«Les élections législatives doivent montrer qu’après un vote de refus et de peur, il est temps de faire un choix positif.»

«Une nouvelle fois, en dépit de tout, par l’abstention, les bulletins blancs et nuls, comme par les votes au nom de M. Macron, notre pays a massivement rejeté l’extrême droite car elle est étrangère à l’identité républicaine de la France.»

—

Le président français sortant, François Hollande:

«La large victoire (de M. Macron) confirme qu’une très grande majorité de nos concitoyens ont voulu se rassembler autour des valeurs de la République et marquer leur attachement à l’Union européenne comme à l’ouverture de la France dans le monde.»

—

Le président américain Donald Trump, sur Twitter:

«Félicitations à Emmanuel Macron pour sa grande victoire aujourd’hui à titre de prochain président de la France. J’ai très hâte de travailler avec lui.»

—

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker:

«Pour ma part je me réjouis que les idées que vous avez défendues d’une Europe forte et progressiste qui protège tous ses citoyens soient celles que la France va porter sous votre présidence dans le débat sur l’avenir de l’Europe.»

—

La chancelière allemande Angela Merkel, en français par l’entremise de son chef de cabinet Peter Altmaier sur Twitter:

«Vive La France! Vive L’Europe! Signal fort pour nos valeurs communs (sic) et Le Franco-Allemand! Felicitations (re-sic) à Emmanuel Macron! Bonne présidence!»

Le porte-parole Steffen Seibert a aussi écrit qu’il s’agissait d’une victoire pour une Europe forte et unie.

—

Le premier ministre belge, Charles Michel, a salué l’élection du centriste Emmanuel Macron à la présidence française et l’a invité à se joindre aux efforts pour revigorer l’Union européenne.

M. Michel a appelé M. Macron à travailler de concert pour insuffler un nouvel élan à l’Europe.