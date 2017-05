PÉKIN, Chine — Une fuite de gaz a fait 18 morts dans une mine de charbon du centre de la Chine.

La fuite s’est produite dimanche matin dans une mine du comté de Youxian, dans la province du Hunan, selon les autorités locales.

Trente-sept autres mineurs ont été secourus et transférés vers l’hôpital.

L’agence de presse officielle Chine nouvelle rapporte que la police a ouvert une enquête et arrêté un nombre indéterminé de personnes.

La Chine est le plus important producteur et consommateur mondial de charbon. Son industrie minière compte aussi parmi les plus meurtrières du monde, avec des centaines de morts chaque année, même si Pékin multiplie les mesures pour renforcer la sécurité, notamment en fermant les vieilles mines désuètes.