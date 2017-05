PHNOM PENH, Cambodge — Les autorités cambodgiennes ont confisqué près de 70 tonnes de cosmétiques contrefaits et de matières brutes utilisées pour les fabriquer.

La saisie a notamment permis de mettre la main sur de faux cosmétiques sud-coréens, thaïlandais, japonais, chinois et américains.

Le responsable du comité gouvernemental cambodgien de lutte à la contrefaçon, Mech Sophana, a dit qu’il s’agit de la plus importante saisie du genre jamais réalisée au Cambodge, avec une valeur de plusieurs millions de dollars. Les cosmétiques contenaient notamment deux produits très populaires en Asie: une crème pour pâlir la peau et un shampoing pour rehausser les cheveux noirs.

M. Sophana précise que les perquisitions menées en mars et en avril à Phonm Penh et dans la province voisine de Kandal ont mené à l’arrestation de six personnes, en plus d’identifier l’endroit où les faux cosmétiques étaient fabriqués.

Quatre Chinois, un Cambodgien et un homme qui détient la double nationalité vietnamienne-cambodgienne ont été épinglés. Trois d’entre eux ont été arrêtés sur-le-champ et les trois autres ont reçu ordre de ne pas quitter le pays.

M. Sophana n’a rien dit des pénalités dont pourraient écoper les suspects, ni s’ils avaient l’intention d’exporter leur marchandise. Les matières brutes avaient toutefois été importées illégalement.

De l’équipement permettant de mélanger les produits a aussi été saisi, a-t-il dit.

Les faux cosmétiques sont potentiellement dangereux pour la santé humaine, a prévenu M. Sophana.