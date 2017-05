PÉKIN, Chine — Douze personnes, dont plusieurs écoliers sud-coréens, ont perdu la vie mardi quand leur autocar a pris feu après avoir été impliqué dans un accident dans l’est de la Chine, ont indiqué des responsables chinois et un diplomate sud-coréen.

Les dirigeants de la ville de Weihai ont précisé sur internet qu’on compte parmi les victimes six Chinois et cinq écoliers sud-coréens âgés de trois à six ans, en plus du conducteur de l’autocar.

L’enseignant des enfants a aussi été blessé grièvement.

Un diplomate sud-coréen installé dans la ville voisine de Qingdao a toutefois déclaré, sous le couvert de l’anonymat, que dix petits Sud-Coréens ont été tués et un seul Chinois.

Les dirigeants de Weihai ont expliqué que les enfants fréquentaient une école sud-coréenne internationale de la région et qu’ils s’y rendaient quand leur autocar est entré dans le tunnel vers 9 h, heure locale.

Un vice-gouverneur de la province du Shandong dirigera l’enquête pour faire la lumière sur cette tragédie.