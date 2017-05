LONDRES — L’homme qui a été arrêté en possession de plusieurs couteaux près du parlement britannique, il y a deux semaines à Londres, a été mis en accusation mardi.

Khalid Mohamed Omar Ali est accusé de préparation d’actes terroristes et de possession illégale d’explosifs.

La police avait arrêté Ali le 27 avril, après qu’il eut été repéré près du parlement et du bureau de la première ministre Theresa May. Des responsables ont dit qu’il était dans la mire des forces de l’ordre et que son sac à dos contenait plusieurs couteaux au moment de son arrestation.

Une accusation de préparation d’acte terroriste et deux de possession illégale d’explosifs ont été déposées contre lui.

Il doit comparaître devant un tribunal de Londres mercredi.