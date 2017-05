MILAN — L’ancien président américain Barack Obama se dit «assuré de voir les États-Unis continuer d’aller dans la bonne direction» en matière de changements climatiques, malgré la promesse de son successeur de mettre fin à plusieurs de ses politiques.

Dans le cadre de son premier séjour à l’étranger depuis la fin de sa présidence, M. Obama a prononcé un discours, mardi, lors d’une conférence sur l’innovation alimentaire à Milan, en Italie. Il a déclaré à la foule présente que les entreprises aux États-Unis étaient déjà favorables à l’énergie propre, en partie en raison des économies qu’elle offre.

Durant sa campagne présidentielle, Donald Trump avait promis d’«annuler» l’accord de Paris sur le climat, la première entente internationale visant à réduire les émissions de gaz à effets de serre dans les pays riches et pauvres.

Mardi, le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a indiqué que le président Trump ne ferait pas d’annonce au sujet de l’accord avant la conclusion du sommet du G7 en Italie, à la fin mai, contrairement à ce qui avait déjà été annoncé. Une réunion au sommet à la Maison-Blanche pour discuter de l’accord était prévue mardi, mais elle a été remise à plus tard.

M. Spicer a indiqué que Donald Trump souhaitait «continuer de rencontrer son équipe» et obtenir des conseils tant du point de vue économique qu’environnemental avant de prendre sa décision.

Barack Obama avait appuyé avec enthousiasme cette entente, adoptée par les États-Unis et plus de 190 autres pays en 2015.

«La bonne nouvelle est que, en partie en raison de nos actions au cours des huit dernières années, le secteur privé a déjà décidé que l’avenir se trouvait dans l’énergie propre. Les investissements se dirigent vers l’énergie propre», a déclaré M. Obama.

«Il se pourrait que certaines étapes que nous avons mises en place soient franchies plus lentement qu’elles ne l’auraient été autrement, mais je suis certain que les États-Unis continueront d’aller dans la bonne direction.»

Plus de 3000 personnes, incluant des leaders de gouvernements et du monde des affaires, ont assisté au discours de Barack Obama, qui s’intéressait au croisement entre les changements climatiques et la sécurité alimentaire, deux enjeux qui le préoccupent depuis longtemps.

M. Obama a souligné que la production alimentaire était le deuxième plus important facteur du réchauffement climatique après la production énergétique.