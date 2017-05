PARIS — Le séisme qui ravage la scène politique française depuis l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence s’est poursuivi mercredi.

Marion Maréchal-Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, la candidate de l’extrême droite défaite par M. Macron, a annoncé son retrait de la vie politique, privant le Front national d’une de ses principales vedettes.

Marine Le Pen a indiqué mercredi sur Twitter que «comme dirigeante politique je regrette profondément la décision de Marion mais hélas, comme maman, je la comprends».

La femme de 27 ans a évoqué des raisons «personnelles et politiques» au moment d’annoncer qu’elle ne briguerait pas de nouveau mandat en juin. Elle détenait un des deux sièges du Front national à l’Assemblée nationale.

À l’autre extrémité du paysage politique, le divorce semble inévitable entre le Parti communiste et la formation politique du candidat présidentiel de l’extrême gauche, Jean-Luc Melenchon. Les deux partis avaient fait campagne ensemble au profit de M. Melenchon, ce qui lui avait permis de récolter près de 20 pour cent des voix au premier tour, mais il semble maintenant de plus en plus probable que leurs candidats respectifs se feront concurrence lors des élections législatives du mois prochain.

Cette tourmente pourrait permettre au parti La République en marche de M. Macron de consolider son pouvoir lors de ce scrutin.

Le président sortant, le socialiste François Hollande, a dirigé mercredi la dernière rencontre de son gouvernement. M. Macron et lui ont ensuite participé ensemble à une cérémonie au jardin du Luxembourg, à Paris, afin de commémorer l’abolition de l’esclavage. La passation des pouvoirs aura lieu dimanche.

M. Hollande a déclaré que la victoire de M. Macron prouve que les électeurs appuient «la tolérance, le respect, la dignité, la démocratie, l’ouverture».