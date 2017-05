LONDRES — L’homme qui a été arrêté en possession de plusieurs couteaux près du parlement britannique, il y a deux semaines à Londres, aurait également assemblé des bombes pour le compte d’Al-Qaïda en Afghanistan.

Khalid Mohamed Omar Ali s’est présenté devant la justice, mercredi, pour répondre d’une accusation d’avoir préparé un acte terroriste et de deux accusations d’avoir fabriqué ou d’avoir été en possession d’explosifs.

La police avait arrêté Ali le 27 avril, après qu’il eut été repéré près du parlement et du bureau de la première ministre Theresa May. Des responsables ont dit qu’il était dans la mire des forces de l’ordre et que son sac à dos contenait plusieurs couteaux au moment de son arrestation.

Les procureurs affirment que ses empreintes digitales ont été trouvées sur des mines improvisées saisies par les forces américaines en Afghanistan en 2012.

Ali a refusé d’enregistrer un plaidoyer lors de sa comparution, mercredi.

Des plaidoyers de non-culpabilité ont donc été inscrits pour lui et il demeurera détenu en attendant sa prochaine comparution, le 19 mai.