MOSCOU — L’opposant russe Alexeï Navalny a été opéré à un oeil en Espagne, après avoir été attaqué le mois dernier.

M. Navalny a subi une grave brûlure chimique à l’oeil droit quand un individu l’a aspergé d’un produit antiseptique. Ses partisans affirment que l’assaillant était un partisan du gouvernement, mais la police n’a encore procédé à aucune arrestation.

M. Navalny a écrit sur Instagram mardi qu’il a été opéré la veille, dans une clinique de Barcelone, et que les médecins s’attendent à ce que sa vision soit rétablie d’ici quelques mois.

Les autorités russes refusaient depuis cinq ans de délivrer un passeport à M. Navalny, ce qui l’empêchait de sortir du pays. Elles ont finalement changé d’idée la semaine dernière. M. Navalny purge actuellement une peine d’emprisonnement suspendue de cinq ans dans une affaire nébuleuse de détournement de fonds.

M. Navalny, un avocat qui s’est fait connaître pour ses enquêtes sur la corruption des dirigeants russes, a organisé en mars de vastes manifestations antigouvernementales. Il s’agit des plus importantes manifestations des dernières années en Russie, et il a demandé à ses partisans de redescendre dans les rues en juin.

Le Kremlin a toutefois publié, mercredi, un décret signé par le président Vladimir Poutine et qui interdit toute manifestation non autorisée dans les villes où seront organisés des matchs de la Coupe des confédérations, en juin et juillet, puis de la Coupe du monde, en 2018.

M. Navalny a lancé sur Twitter, mercredi, que les manifestations devraient quand même avoir lieu, puisque «les droits constitutionnels de base des Russes ne peuvent être abolis et piétinés par des décrets présidentiels».

Il a promis que les mesures adoptées par M. Poutine ne bloqueront pas les manifestations anticorruption du 12 juin.