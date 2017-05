PÉKIN, Chine — Un tremblement de terre modéré et superficiel dans l’extrême ouest de la Chine a fait huit morts, jeudi, et plus de 20 blessés, ont indiqué les autorités régionales.

Le séisme matinal a frappé dans un secteur reculé montagneux ayant des frontières avec le Tadjikistan, l’Afghanistan et le Pakistan, dans la région de Xinjiang. Selon les autorités, plus de 180 maisons se sont écroulées.

L’agence géologique des États-Unis a établi la magnitude à 5,4, à une profondeur de 10 kilomètres.

L’agence d’information Chine Nouvelle a indiqué qu’il y avait eu de multiples secousses et que les équipes de secours étaient sur les lieux.

Les tremblements de terre sont fréquents dans l’ouest de la Chine.