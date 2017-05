BRUXELLES — Plus de 63 000 enfants qui voyagent seuls ont demandé l’asile en Europe l’an dernier, et plus de la moitié d’entre eux sont originaires de Syrie et d’Afghanistan, a révélé jeudi l’agence statistique officielle de l’Union européenne.

Eurostat a dit que ces mineurs seuls ont demandé la protection internationale dans les 28 membres de l’UE, ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse.

L’agence a révélé que ce nombre est en déclin du tiers sur un an, mais quand même cinq fois plus élevé que la moyenne annuelle.

Plus des deux tiers de ces mineurs sont des hommes âgés de 16 ou 17 ans. Presque 6300 d’entre eux avaient moins de 14 ans. Près de 60 pour cent des demandeurs d’asile se sont adressés à l’Allemagne.

L’Allemagne a d’ailleurs mis en ligne un nouveau site internet pour encourager les migrants à rentrer volontairement chez eux. Berlin souhaite accélérer non seulement le traitement du dossier de ceux qui, comme les Syriens, recevront probablement l’asile, mais aussi le retour à la maison de ceux qui seront vraisemblablement refusés.

Le groupe médiatique Funke rapporte que seulement 8468 migrants sont rentrés chez eux volontairement pendant le premier trimestre, comparativement à 13 848 au même moment l’an dernier.