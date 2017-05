WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — La Nouvelle-Zélande s’attaque à un projet si ambitieux que certains le comparent à l’envoi d’un homme sur la Lune: l’éradication de tous les rats, de tous les opossums et de toutes les hermines qui infestent son territoire.

Le but de l’opération est de donner une deuxième chance aux oiseaux uniques qui régnaient jadis sur cette nation du sud du Pacifique. Quand la Nouvelle-Zélande s’est séparée du supercontinent Gondwanaland, il y a 85 millions d’années, les mammifères prédateurs n’existaient pas encore. Cela a permis aux oiseaux de prendre le dessus, et certains ont même perdu la capacité de voler pour plutôt marcher.

Tout cela a changé quand les humains sont arrivés: les rats s’étaient cachés dans la cale des navires, l’opossum à queue en brosse a été élevé pour sa fourrure et les hermines ont été utilisées pour contrôler la population de lièvres. Plus de 40 espèces d’oiseaux sont ensuite disparues et un nombre similaire sont aujourd’hui menacées.

Les Néo-Zélandais souhaitent maintenant remettre le compteur à zéro. Plusieurs se demandent comment on pourra éradiquer des dizaines de millions d’animaux, comment on pourra s’assurer que quelques rats oubliés dans un coin ne viendront pas tout ruiner.

Les scientifiques décrivent la campagne en termes militaires: isoler les intrus sur les péninsules, puis faire avancer les lignes de front; développer de nouveaux pièges et de nouvelles armes génétiques; recruter la participation des enfants et des fermiers.

La campagne a pris de la vitesse il y a cinq ans quand le scientifique le plus connu du pays, sir Paul Callaghan, a dit que les oiseaux sont à la Nouvelle-Zélande ce que Stonehenge est au Royaume-Uni, les caves de Lascaux à la France ou la Grande muraille à la Chine. Atteint d’un cancer en phase terminale, M. Callaghan est décédé un mois plus tard, mais son appel persiste.

Le gouvernement en a fait une politique officielle il y a neuf mois, quand l’ancien premier ministre John Key a annoncé son ambition d’éradiquer toutes les vermines d’ici 2050. Il avait alors qualifié le tout de «projet de conservation le plus ambitieux jamais lancé à travers le monde».

Même les partisans les plus farouches du projet concèdent que des percées scientifiques seront nécessaires. Ses détracteurs estiment qu’on devrait aussi s’attaquer aux chats féraux, ou se demandent ce qui arrivera aux populations de souris si les rats disparaissent. D’autres, encore, estiment que l’initiative est «de la science-fiction qui nous distraie des changements et améliorations importants qu’on pourrait apporter dès maintenant à la biodiversité et à l’environnement».

La Nouvelle-Zélande compte cinq millions d’habitants, mais on y retrouvait en 2009 au moins 30 millions d’opossums. La population de rats fluctue constamment et est impossible à mesurer.

Le gouvernement n’a pour le moment consacré que quelques dizaines de millions de dollars à un projet qui en coûtera des milliards.

Les intrus ont déjà été éradiqués d’une centaine de petites îles et des oiseaux qui n’y avaient pas été vus en cent ans y sont maintenant de retour.