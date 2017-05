LONDRES — La plupart des hôpitaux britanniques se sont relevés de la cyberattaque au «rançongiciel» qui a fait des dizaines de milliers de victimes dans 150 pays au cours des derniers jours, mais sept d’entre eux éprouvent encore des problèmes et ont été contraints d’annuler des rendez-vous, a fait savoir lundi le National Health Service britannique.

L’agence Barts Health, qui gère cinq hôpitaux à Londres, redirige toujours des ambulances vers d’autres établissements. Certaines interventions chirurgicales ont été annulées, tout comme certains rendez-vous dans les cliniques externes.

Le patron du Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni a prévenu que d’autres problèmes pourraient faire surface lundi, quand des médecins seront de retour au boulot.

En France, le constructeur automobile Renault a annoncé qu’une de ses usines qui emploie 3500 à Douai, dans le nord du pays, reprendra ses activités dans la foulée de la cyberattaque. La compagnie a affirmé que l’interruption de la production était uniquement une mesure «préventive», sans fournir plus de détails.

L’attaque — considérée comme le cas d’extorsion en ligne le plus important jusqu’à ce jour — est une «menace croissante» alors qu’elle a déjà fait 200 000 victimes depuis vendredi, selon le directeur d’Europol, Rob Wainwright.

La cyberattaque a paralysé les ordinateurs qui régissent le réseau hospitalier du Royaume-Uni, alors qu’en Allemagne, le réseau national ferroviaire a été affecté. Une foule de sociétés et d’agences gouvernementales disséminées à travers le monde ont également été la cible de cet incident majeur.

M. Wainwright a dit que la phase de recul de la propagation de ce fléau est passée et qu’on assiste désormais au coup d’«une deuxième variation que les criminels ont sortie». Celle-ci pourrait être encore plus dévastatrice, craignent certains.

Parmi les 200 000 victimes se trouvent plus de 100 000 organisations, selon le porte-parole d’Europol Jan Op Gen Oorth. Il a ajouté que la cause et les raisons qui ont poussé des pirates informatiques à perpétrer une telle «rançongiciel» restent nébuleuses pour l’heure, mise à part la volonté de voler de l’argent.