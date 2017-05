PARIS — Emmanuel Macron profitera de sa première journée complète comme président de la France, lundi, pour se rendre en Allemagne saluer la chancelière Angela Merkel.

Il devrait aussi dévoiler au cours des prochaines heures l’identité de son premier ministre. Le nom qui est évoqué le plus souvent est celui d’Édouard Philippe, un parlementaire de 46 ans peu connu du public et membre du Parti républicain, une des formations politiques traditionnelles qui a été malmenée par l’élection de M. Macron.

La nomination de M. Philippe renforcerait l’image de jeunesse que M. Macron veut donner à son gouvernement, en plus de démontrer qu’il tient parole en plaçant le pays entre des mains nouvelles.

M. Philippe pourrait attirer d’autres républicains à la bannière de M. Macron, au moment où celui-ci s’affaire à assembler la majorité parlementaire dont il aura besoin pour faire adopter ses réformes économiques.

Son déplacement prévu en Allemagne témoigne quant à lui de son désir, annoncé pendant la campagne, de revigorer et de renforcer l’Union européenne. Il a déclaré dimanche que «nous aurons besoin d’une Europe plus efficace, plus démocratique, plus politique, car elle est l’instrument de notre puissance et de notre souveraineté. J’y œuvrerai».

L’Allemagne compte sur M. Macron pour faire de la France une puissance économique et politique au sein d’une Union européenne empêtrée dans un divorce complexe avec le Royaume-Uni. Après le départ de Londres en 2019, Paris sera le seul membre de l’UE à disposer d’armes nucléaires et d’un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies.

Mme Merkel est chancelière de l’Allemagne depuis 12 ans et M. Macron sera le quatrième président français avec qui elle aura à collaborer.